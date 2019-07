To villaindbrud på samme vej

SKÆRBÆK: Der er torsdag blevet anmeldt indbrud i to forskellige villaer på Jægertoften i Skærbæk. Den første anmeldelse kom klokken 13.17, hvor husejeren kom hjem og opdagede et opbrudt vindue. Fra villaen er der stjålet en gamercomputer, og det er sket mellem tirsdag og torsdag.

Klokken 14.45 gentog det sig så på samme vej, oplyser Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Her kom en anden husejer nemlig også hjem til et opbrudt vindue. Anmeldelsen bevidner, at indbruddet er sket mellem onsdag middag og torsdag klokken 14.30. I dette andet tilfælde blev udbyttet kontanter.