Mjolden: Mandag klokken 21.30 kørte to unge bilister galt på Mjoldenvej mellem Døstrup og Mjolden.

- Det viser sig, at de to bilister sandsynligvis har været ude at køre lidt ræs, og om de så har ramt hinanden eller begge to er kørt i grøften samtidig, det vides ikke, men de er i hvert fald kommet ud på marken og er væltet rundt, fortæller Thomas Berg fra politiets Områdecenter Syd.

De to biler lå med cirka 200 meters mellemrum.

Bilisterne er fra Skærbæk og er henholdvis 18 og 20 år. Begge er mænd.

- De er begge to kørt på skadestuen, og den ene blødte lidt fra hovedet, men umiddelbart ikke nogen alvorlig personskade, oplyser Thomas Berg - der tilføjer, at han i hvert fald ikke har oplysninger herom.

De to mænd fik udtaget blodprøver, så man kan se, om de var påvirkede af alkohol eller andet.