To unge bilister havde narko i blodet

LANDEBY/LØGUMKLOSTER: To unge bilister gik natten til onsdag i fælden, da de begge blev stoppet og testet positive for kørsel under påvirkning af narkotika. De to tilfælde fandt sted på henholdsvis Branderupvej ved Landeby og lidt senere på natten var den gal igen, denne gang på Koldingvej udenfor Løgumkloster.

En politipatrulje standsede rutinemæssigt en 27-årig lokal mand klokken 00.27 på Branderupvej. Den 27-årige kørte i en varebil, og ved en narkometertest gav han udslag for at have et narkotisk stof i blodet. Hvilket stof, der nærmere er tale om, kan Finn Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse.

Han kan til gengæld oplyse, at der var udslag for cannabis, da man cirka klokken 02.00 standsede en anden bilist, denne gang på Koldingvej. Her kørte en lokal 25-årig mand også i en varevogn. Han blev standset og testet - og begge kan se frem til sigtelser for narkokørsel.

Straffen for narkokørsel er ganske hård - ved cannabis er mindstestraffen for en førstegangsforseelse et klip i kørekortet og en halv netto-månedsløn i bøde. Straffen for at køre med alle andre ulovlige stoffer i blodet er højere: Her falder hammeren med tre års ubetinget frakendelse af kørekortet.