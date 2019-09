To tyskere fundet døde i feriebolig: Politiet til stede med hundepatruljer

ARRILD: Politiet er i øjeblikket til stede med hundepatruljer ved en feriebolig i Arrild. Her blev to tyske statsborgere ved 17-tiden onsdag eftermiddag fundet døde i en feriebolig.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man med de foreløbige undersøgelser ikke har kunnet gøre det klart, hvordan de to dødsfald er sket. Derfor undersøger man det som mistænkelige dødsfald.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man er i gang med at underrette de pårørende til de to omkomne.

Opdateres...