To spørgsmålstegn på TM Tønders holdkort

TØNDER/KØGE: Hvis nogen skulle have været i tvivl, så blev de meget klogere i søndags. Med sejren på 30-24 over Ajax hjemme i Tønderhal 2 fik TM Tønder sat en tyk streg under, at klubben i sæson ét efter liga-nedrykningen har et hold i 1. division, der både kan og vil noget.

Træner Torben Sørensen er selvsagt lykkelig over sæsonpremieren.

- Vi har et ungt hold, hvor det går op og ned. Vi tabte en periode med 5-0, men lod os ikke knække. Der er megen positiv energi på holdet, lyder hans analyse.

Lørdag eftermiddag er der atter behov for positiv energi. Her stiller TM Tønder op til sæsonens første udekamp mod Køge, et oprykkerhold, som Torben Sørensen taler med respekt om.

- De vandt deres pulje i 2. division helt suverænt. De havde rækkens bedste angreb og bedste forsvar og tabte ikke på hjemmebane. Så vi kommer til at møde et hold, der har gejst og tro på egne evner. De har stort set ikke skiftet ud og har tilmed fået tilgang, siger Torben Sørensen.