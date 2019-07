To personer blev i weekenden varetægtsfængslet for at have forsøgt at true et vidne til tavshed i en voldssag.

ABILD/SØNDERBORG: To 35-årige, en mand og en kvinde, begge fra Tønder-området, blev i weekenden ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet for vidnetrusler.

De to er i første omgang varetægtsfængslet frem til 1. august, efter de ved midnatstid mellem fredag og lørdag troppede op på en adresse i Abild og truede et vidne til at droppe sin forklaring i retten. Vidneforklaringen skal være på vej i forbindelse med en voldssag der fandt sted i juni måned.

På stedet skal de to varetægtsfængslede ifølge sigtelsen have mødt op ved flere lejligheder, inden det altså natten mellem fredag og lørdag endte i verbale trusler.

I sigtelsen står der desuden, at de to mødte op på stedet med et bat og et jernrør, og at de skal have knust en rude i husets hoveddør, inden de tog fra stedet igen. Siden blev de to anholdt af politiet, og er altså nu bag lås og slå - indtil videre indtil torsdag den 1. august.