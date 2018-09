Rømø: Politi og brandvæsen kom lørdag eftermiddag to mennesker til undsætning på Rømø. De to havde bevæget sig for langt ud under lavvande, og da vandet så steg, kunne de ikke nå ind igen.

- De mistede orienteringen og vidste ikke, hvor de var, da vi fik meldingen. Men vi fandt dem og fik dem ind på land, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Der var tale om en mand og en kvinde, og manden blev bragt til tjek på sygehuset, da han var temmelig kold efter det ufrivillige ophold i vandet.