To partier sagde fra over for Folkemødet

SF og Enhedslistens repræsentanter i kommunalbestyrelsen frasagde sig muligheden for at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det er spild af skattekroner, lød argumentet i byrådssalen torsdag.

TØNDER: Det bliver uden Enhedslistens og SFs deltagelse at kommunalpolitikerne i Tønder nu én gang i løbet af en valgperiode kan deltage i Folkemødet på Bornholm på skatteydernes regning.

Under torsdagens møde i kommunalbestyrelsen sagde SFs Mathilde Ziefeldt og Enhedslistens Holger Petersen pænt nej tak til tilbuddet, der rundt regnet koster 4800 kroner per deltager per Folkemøde.

- Man skal ikke bruge skatteborgernes penge på sådan en gang pjank og pjat, sagde Holger Petersen, der understregede, at han ikke har noget mod Folkemødet. Han kan derfor godt tilslutte sig, at borgmester, en udvalgsformand og et par direktører deltager i det årlige sommermøde på solskinsøen. Men så heller ikke flere.

Mathilde Ziefeldt var af samme overbevisning:

- Vi kan ikke støtte forslaget. Hvis kommunalpolitikerne har interesse i Folkemødet, må de deltage for egen regning.