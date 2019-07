TØNDER: Der er spekuleret både på stadion og i byens gågade, om cheftræner Hans Henrik Andreasen fortsætter som cheftræner i FC Sydvest. De spekulationer er nu ude af verden. Det var således en glad og forventningsfuld formand for FC Sydvest, Thorsten Simonsen, der onsdag aften kunne præsentere træner-teamet for 2. divisionsholdet for den kommende sæson. Her kommer Hans Henrik Andreasen Thorsten Simonsen til at stå i spidsen for et træner-team, der ud over ham kommer til at bestå af yderligere tre personer.

At Hans Henrik Andreasen, der som spiller i mange år var en bærende kraft på Esbjerg fB's superliga-hold, fortsætter som træner i FC Sydvest, glæder både formanden og bestyrelsen.

- Hans store erfaring som spiller og siden som træner giver FC Sydvest de bedste betingelser for om muligt at klare sig endnu bedre end i den forgangne sæson, skriver klubben i en udsendt pressemeddelelse.