To mænd sigtet for tyveri fra tøjcontainer

SKÆRBÆK/TØNDER: Tidlig tirsdag blev et par mænd sigtet for at have stjålet tøj fra genbrugscontainere på Plantagevej i Tønder.

Ifølge politiets Jens Peter Rudbeck anmeldte en årvågen borger klokken 03.06 mandag nat, at to mænd var ved at tømme en genbrugscontainer for tøj på Plantagevej.

Det lykkedes for en patrulje at finde frem til de to mænd, der efter at være blevet sigtet for tyveri, mandag morgen blev løsladt igen.

Jens Peter Rudbeck oplyser, at de samme mænd også sås i færd med at tømme tøjcontainere i Skærbæk, men her lykkedes det ikke for ordensmagten at få fingre i de to langfingrede typer.