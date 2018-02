To indbrud på samme vej

BRØNS: To naboejendomme på Tingvej i Brøns har i weekenden været udsat for indbrud. Det første blev opdaget og anmeldt søndag klokken 11.15, da beboerne efter en nats fravær vendte hjem til en knust rude i en terrassedør. Herfra har gerningsmanden haft fri adgang til hele huset. En foreløbig opgørelse tyder dog på, at vedkommende er gået tomhændet derfra.

Tilsvarende er situationen formentlig også i nabohuset. Her blev indbruddet, der er begået ved at opbryde en bagdør, opdaget søndag eftermiddag. Også her viser en foreløbig opgørelse, at der ikke er stjålet noget.