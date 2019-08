To indbrud på en nat

Politiet efterlyser to mænd i en rød Seat, efter at der blev begået to indbrud i Tønder natten til fredag.

Løb med kontanter

Når politiet mener, at der er tale om to gerningsmænd, skyldes det, at det formentlig er de samme personer, der klokken 23.40 begik indbrud i en genbrugsbutik på Kærgårdsvej. Vidner så de to mænd, der kørte i en rød bil, enten en Seat Altea eller en Seat Ibiza. Det lykkedes de to tyve at trænge ind i forretningen, hvor de tømte to kasser for deres kontante indhold og forsvandt.

Politiet har ikke noget nærmere signalement af de to mænd.