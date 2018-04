To førere måtte stå af knallerterne

SØVANG/TØNDER: Politiet har haft fat i et par knallertrister, der ikke kunne finde ud af reglerne for god knallertkørsel.

Politiet oplyser, at man således så sig nødsaget til at stoppe en 17-årig knallertfører, der havde forrygende travlt. En måling viste, at knallerten var "konstruktivt ændret", så den kunne skyde en rask fart af 80 km/t. Noget over de tilladte 30 km/t. Den unge mand, der blev stoppet på Burkalvej ved Søvang, måtte derfor stå af knallerten og trække den.

Også i Tønder var den gal. Her stoppede politiet i Nørregade en 54-årige mand, der havde drukket lidt for meget til at køre knallerten sikkert.

Begge knallertfører blev stoppet tirsdag eftermiddag.