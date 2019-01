To bilister blev taget for narkokørsel

To mænd blev torsdag og natten til fredag standset med narko i blodet i Tønder. Den ene bilist kan i øvrigt også se frem til et retsligt efterspil for besiddelse af amfetamin.

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi satte torsdag fokus på færdslen i Tønder, og det viste sig at være med god og berettiget grund. Her blev ikke bare én, men hele to bilister stoppet med narkotika i blodet. I begge tilfælde fandt betjentene også andre uregelmæssigheder at sigte de to trafikanter for. Første bilist blev standset på Ribe Landevej klokken 16.58 torsdag. Her kørte en mand fra Hjørring i en bil, der havde afmeldte nummerplader. Det fandt politipatruljen ud af, og bragte manden til standsning. Den nordjyske bilist er en mand på 41 år, som ved en narkometertest gav udslag for at have både amfetamin og cannabis i blodet. Ifølge politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi afventer man nu svar på en blodprøve, før omfanget kan fastslås nøjagtigt.

20 gram amfetamin Senere på natten var den gal igen på vejene i Tønder. Her blev en lokal mand på 20 år standset på Nordre Landevej klokken 02.55. Her afslørede narkometertesten også, at den 20-årige kørte under påvirkning af amfetamin, ligesom en nærmere kontrol også viste, at han kørte på trods af manglende førerret. Ikke nok med, at der nu venter den 20-årige to sigtelser for narkokørsel og det manglende kørekort, så blev der også fundet en mængde euforiserende stoffer i bilen. Nærmere betegnet 20 gram amfetamin. Denne mængde vil kunne blive en afgørende faktor i en efterfølgende retssag, hvor det skal vurderes, hvorvidt de 20 gram amfetamin var til eget forbrug eller ej.