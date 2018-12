To Olsen Banden-lignende indbrudsforsøg slog fejl

En rumæner blev ved retten i Esbjerg dømt til fængsel i et år og udvisning af Danmark efter to indbrudsforsøg - heraf det ene i Arrild. Han blev dømt for sammen med tre gerningsmænd at have brugt værktøj til at bryde igennem taget til to forretninger og skåret alarm og telefonledninger over.

Arrild/Agerbæk: En 34-årig rumæner er blevet idømt til et års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år ved retten i Esbjerg. Han er dømt for to spektakulære indbrudsforsøg. Den 10. oktober brød flere gerningsmænd ind gennem Dagli' Brugsens tag i Arrild Ferieby. De havde medbragt værktøj til at trænge ind gennem taget og efterfølgende skære kablerne over til butikkens alarmsystem og telefon. Ifølge den nu udviste rumæner stod han udenfor forretningen med headset og walkie-talkie og holdt vagt, mens de andre brød ind i butikken. Selvom tyvene havde frit spil i butikken efter alarmen var skåret over, flygtede de ifølge en udskrift fra domsbogen fra stedet, fordi de blev forstyrret af en vareindlevering.

Allerede dagen efter, den 11. oktober, prøvede tyve-banden at slå til igen, men denne gang var målet byggemarkedet Bygma i Agerbæk. Fremgangsmåden var den samme som natten før ved at bryde ind gennem taget. Efterfølgende prøvede tyvene også at trænge ind gennem en mur til et kontor, hvor der stod en pengeboks, men før de nåede det, ankom politiet til stedet. - Vi havde et indbrud for nogle år siden, og her blev der stjålet for et ret stort beløb, sagde Allan Carlsen til JydskeVestkysten efter indbruddet tilbage i oktober. Efterfølgende blev alarmsystemet opdateret, og det ser ud til at have virket under det indbrudsforsøg, hvor politiet ankom i tide. - Vi har nu alarmsensorer, som peger på alt af værdi. Det har tyvene formentlig set ved hjælp af lommelygter, forklarede Allan Carlsen tilbage i oktober til JydskeVestkysten.

Ikke første fængselsdom Den nu udviste rumæner tilstod i retten, at han havde gjort sig skyldig i indbrudsforsøg, men mente ikke, at der var tale om forsøg på indbrud af særlig grov beskaffenhed. Det var retten dog ikke enig i. Den lagde vægt på, at indbrudsforsøgene havde en professionel karakter, hvor værktøj var medbragt, alarmer var blevet afbrudt, og at der har været værdier på de to gerningssteder. Den afgørelse er anklageren i sagen godt tilfreds med. - Jeg er rigtig godt tilfreds med, at han er blevet dømt i fuldt omfang, siger Kristine Bagger fra anklagemyndigheden. Udvisningen blev begrundet med, at den dømte ikke har nogen relation til Danmark. Derimod har han både kone og to småbørn i Rumænien, hvor han tidligere har arbejdet som lastbilchauffør og sælger. Han ønskede at komme hjem hurtigst muligt og gerne inden jul. I sagen har han forklaret, at han begik de to indbrud i Danmark, fordi han manglede penge. Dommen er ikke hans første fængselsdom, i 2014 fik han et års fængsel for groft tyveri i Tyskland.