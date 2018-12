Tilsyn giver hjemmepleje flotte karakterer

Det største område, hvor der er plads til forbedring er på dokumentationsdelen inden for hjemmeplejen. På pleje og omsorg scorer fire ud af fem distrikter topkarakteren 5, mens et enkelt får 4.

Tønder: BDO Kommunernes Revision har været på uanmeldte tilsyn i de fem hjemmeplejedistrikter i Tønder Kommune samt hos den private leverandør af praktisk hjælp. Det har resulteret i tilsynsrapporter med fine resultater.

Det er ikke længe siden, at plejecentrene i Tønder Kommune havde uanmeldte tilsynsbesøg med flotte tilsynsrapporter. Nu har BDO Kommunernes Revision været på tilsyn i hjemmeplejen.

De overordnede mål med de uanmeldte tilsyn er at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har ret til.

Ved hvert tilsyn bliver der kigget på fem forskellige temaer, hvor der gives en score fra 1-5. Temaerne er Dokumentation, Pleje og omsorg og praktisk støtte, Kommunikation og adfærd, Rehabilitering og træning og som det sidste tema Mestring.

Samtlige hjemmeplejedistrikter beskrives af tilsynet som velfungerende organisationer.

To af distrikterne, Tønder Øst og Tønder Vest har scoret fem i alle fem temaer.

Den private leverandør leverer kun praktisk hjælp og er derfor ikke blevet bedømt i alle temaer.

Dokumentation er det tema, der får den laveste score. To af distrikterne har fået 5, et distrikt har fået 4 og to distrikter har fået 3.

I pleje og omsorg scorer fire distrikter 5, mens et enkelt distrikt får 4. I Kommunikation og adfærd, rehabilitering og træning samt mestring scorer alle distrikter fem.

Sundhedsudvalget bemærker dog, at en styrkelse af dokumentationen formentlig ikke kan medføre forbedring af pleje, omsorg, kommunikation eller rehabilitering, eftersom disse områder i forvejen scorer maksimale point.

Sundhedsudvalget stiller derfor spørgsmålstegn ved, om der er et reelt behov for at styrke dokumentationen.

- Jeg er simpelthen så stolt af, at vi i Tønder Kommune igen har fået så flot en tilsynsrapport fra BDO Kommunernes Revision. Jeg vil endnu engang pege på, at det er medarbejdernes fortjeneste. Dag efter dag yder de en stor indsats for at give borgerne god pleje og omsorg, siger Irene Holk Lund (V), der er formand for sundhedsudvalget.