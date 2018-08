Der er meget andet end blot koncerter at kigge nærmere på ved Tønder Festival. Et stort samarbejde skal nemlig sætte spot på de mange naturoplevelser, der er at finde i hele kommunen, og samtidigt vise de mange tiltag, der er på vej.

- For os som nationalpark er det tredje år, vi er med på Tønder Festival. Vi har nye aktiviteter og konkurrencer, blandt andet kan der konkurreres i springstav, ligesom Kunstrunden er en anden samarbejdspartner, vi har med i år. Her kommer der alle fire dage kunstnere og holder åbent værksted. Derudover kan man prøve lokale, Vadehavs-relaterede retter, tilberedt af Restaurant Ros, hvilket vi glæder os meget til at åbne op for, fortæller han.

TØNDER: Når årets Tønder Festival løber af stablen i denne uge, så handler alt ikke om musikken - selv om den er det centrale. Festivalen er også en lejlighed til at vise nogle af de store naturoplevelser, der er at få her i området, og derfor er Nationalpark Vadehavet blandt andre igen på plads ved Tønder Festival med det såkaldte 'Vadehavstelt'.

Sand i udstillingsvinduet

En del af indsatsen er en stor mængde sand fra Rømø, som bliver lagt ud som en del af festivalens Vadehavsområde. Men der er meget mere på vej, og Tønder Festival er et godt udstillingsvindue for alle de mange initiativer, der gerne vil promovere den unikke natur, mener han:

- Vi vil gerne bruge Vadehavet og nationalparken til at vise, at der også er noget spændende at komme efter, når Tønder Festival ender på søndag. Det kan være, at nogle gæster har et par dage ekstra her i området, og ellers kan vi jo altid inspirere til nye ture. Uanset hvad er det en fantastisk lejlighed til at vise vores arbejde frem, siger Jens L. Hansen og tilføjer:

- Festivalgæsterne er et publikum, der er meget positivt stemte overfor vores tiltag. De er her jo for at feste, og i den forbindelse er det godt, at vi kan være med og give et kig på de mange projekter, som er i gang netop nu, afrunder han.