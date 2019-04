Til oprykningsduel med frisk sejr i bagagen

TØNDER: - Nu er vi der, hvor vi gerne har villet være hele sæsonen.

Så kort kan udsigten til skærtorsdags første oprykningskamp mod Team Sydhavsøerne i Tønderhal 2 opsummeres. Og det gør TMT-træner Torben Sørensen gerne, for holdet fik med den samlede andenplads i tabellen den fordel, at oprykningsspillet starter hjemme:

- Først og fremmest er jeg glad for, at vi blev nummer to og derved fik hjemmebanefordelen. Det trak længe i retning af, at vi enten skulle møde Skive fH eller Team Sydhavsøerne, og at vi kan starte hjemme, er kun godt. Om lige Skive eller Sydhavsøerne så var favoritmodstanderen, vil jeg helst ikke sige, for på nogle parametre foretrak jeg at møde den ene, og på andre parametre foretrak jeg den anden, forklarer han.

Men hjemmebanefordelen vejer tungt, vurderer han:

- Jeg tager i hvert fald det med, at vi endte fem point foran dem, og det må vi ud at vise på torsdag og på mandag. Det er godt at starte på hjemmebane, og jeg ser frem til to opgør med fuldt tryk på. Det er fedt, at den står mellem to klubber med gode fankulturer og stor interesse fra begge sider, lyder det fra Torben Sørensen.