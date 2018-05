Til kamp for præcision og tradition

Ringridningen, der er foreningens 74. af slagsen, fortsætter i øvrigt søndag. Da er det imidlertid med fire hjul i stedet for fire ben under rytterne, når sidste års succes med traktorringridning gentages på pladsen i Løgumkloster.

LØGUMKLOSTER: Sæsonen for ringridning er i fuld gang, men lidt utraditionelt er årets ringridning i Løgumkloster ikke i konkurrence med mange andre stævner i denne weekend. Det har givet en flot tilmelding, for over 80 var lørdag med i jagten på det perfekte resultat - og en kongetitel. Men det skal ikke være nemt at ride sig i finalen, og derfor er Løgumklosters ringridning lidt speciel, forklarer næstformand Malene Hermannsen fra Løgumkloster Ringriderforening:

Familietraditionerne driver værket

Når det for alvor er stævnetid som nu, så kan de mest engagerede ryttere være til ringridning hver eneste weekend. En, der har spenderet utallige weekender på sporten, er Lennart Block fra Skærbæk. Han er også i konkurrence i Løgumkloster, men har skruet lidt ned for ambitionerne i år:

- Ringridning kan man bruge alle sine weekender på, hvis man vil. Der er en del folk her, som lever og ånder for det i en sådan grad, at de er afsted hver lørdag og søndag. Sådan havde jeg det også selv tidligere, men med to børn og et firma at passe, så er tidsplanen for presset til det, forklarer Lennart Block, der til daglig er murermester.

Men var det ikke for familiens traditioner for sporten, så var Lennart aldrig kommet i gang. Det viste sig dog, at Skærbæk-rytteren havde talentet, og han er da også tidligere vinder af netop dette stævne.

- For os er det en rigtig familietradition. Min mor begyndte på det, og havde hun ikke stillet op dengang, så var jeg næppe kommet i gang heller. Det starter altid i det små, men ringridning har altid en tendens til at blive en tradition. Det blev det for os, tilføjer han.

Og målet er klart - konge-omridningen, eller finalen om man vil, er den alle vil nå:

- At være med i konge-omridningen er det bedste. Alle er her for det, og det er fedt at konkurrere med det pres der er på, når tilskuerne virkelig går op i det, lyder det fra Lennart Block.