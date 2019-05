DALER: Der plejer sjældent at gå mange timer fra de første valgplakater er sat op, til de første meldinger om hærværk mod plakaterne indløber. Og sådan er det såmænd også gået denne gang efter plakaterne blev opsat lørdag middag.

Ved Daler ud til Tøndervej er et fire gange to meter stort banner angiveligt blevet skåret op. Banneret er opsat af Venstrekandidaten til folketingsvalget Philip Tietje.

- Jeg fik det at vide mandag morgen. Det er politisk hærværk, konstaterer den 41-årige kandidat, der deltager i et valg for femte gang - dog er det første gang, at Tietje stiller op til et folketingsvalg.

Philip Tietje mener ikke, at hærværket er "begået" af vinden eller en fugl. Snittene i banneret er lige og lange, så det lugter af at være en bevidst handling, mener Tietje, der har fået hængt 1500 valgplakater op af sig selv samt fem bannere i valgkredsen.

- For mig at se er der tale om politisk hærværk. Det er ikke drengestreger. Det er nogen, der er gået målrettet efter at gå ind på marken for at skære banneret op. Det er en kedelig tendens, siger politikeren, der ikke har noget imod, at man er uenig i hans politik - bare man holder sig til de demokratiske spilleregler:

- Man kan være enig eller uenig med mig, men at man tyr til den slags midler er ikke kønt. Det er jeg forarget over.

Philip Tietje oplyser, at hærværket er anmeldt til politiet, og at det ødelagte banner i Daler mandag aften vil blive erstattet af et nyt.