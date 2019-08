Tidløse Tide Lines

TØNDER FESTIVAL: Tidspunktet er lidt utaknemmeligt: Søndag eftermiddag, hvor flere festivalgængere allerede har pakket campingvognen og er på vej nordpå tilbage til deres civile liv, mens en stor del af de resterende slikker sårene efter lørdagens udskejelser.

Til gengæld er vejret gunstigt, og i timerne op til Tide Lines' koncert på Open Air-scenen fyldes plænen langsomt af folk, som nyder solen og den stille summen af pladsens musik blandet med rustne stemmer.

Det er dog ikke alene solen, der trækker, for bandet fra det skotske højland er ikke hvem som helst, og fra første guitarstrøg har de godt fat i publikum. Robert Robertsons store stemme er fløjlsblød at lytte til, og de klassiske folkemusik-fraseringer, leder instinktivt ens tanker på rejse til de store, grønne sletter og højdedrag. Sangene består af gode, fængende melodier og poetiske tekster - stort set alle med enkle omkvæd, som er nemme at synge med på, hvilket også flittigt sker foran scenen.

Der lyttes dog også intenst fra de allerbagerste rækker på bakken, hvor folk klapper efter hvert eneste nummer. Det er skønt at mærke og høre et strejf af den gamle, gæliske kultur, og især sækkepiben er tydeligvis populær på de få numre, den er i spil. Sammenligningen med Runrig er let at få øje på, og hvis Tide Lines' næste koncert på Tønder Festival bliver en aftenkoncert på Open Air, vil de helt sikkert tiltrække et endnu større publikum - det fortjener de.

'Lyden er klassisk. Tidløs. Værd at lytte til.