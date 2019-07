Tidligt VM-exit for Ellum-kørere

- Det har været vildt varmt. I går var der 42 graders varme, så det betød, at man måtte afbryde kørslen i nogle timer - ganske enkelt fordi det var for varmt til at køre. Rytterne kunne slet ikke drikke nok væske til at følge med, så det har været en varm fornøjelse.

Hedebølgen har i særdeleshed sat sit præg på konkurrencerne i Belgien, hvor man blandt andet torsdag var nødt til at afbryde programmet i flere timer - det var simpelthen for varmt, fortæller formand for Ellum BMX, Finn Johnsen.

ELLUM/ZOLDER, BELGIEN: Det blev desværre en tidlig exit for de tre BMX-ryttere fra Ellum BMX Klub, som i denne uge er i Belgien for at kæmpe med om VM-titlen i Zolder.

Mere på vej

Klaus Johnsen nåede længst af de tre Ellum-kørere og fandt vej fra de indledende heats til 1/8-finalen i Cruiser-klassen.

- Klaus gik videre til 1/8-finalen, men det blev endestationen. Der er et virkelig stærkt felt i år, og finalerne i Cruiser køres i dag (fredag, red.), fortæller han.

For Ellums to andre VM-håb, Jakob Mikkelsen og Philip Brinkmann, sluttede VM imidlertid i de indledende heats, men Finn Johnsen fortæller, at Philip Brinkmann under alle omstændigheder har snarlig mulighed for at komme tilbage på cyklen. Han skal nemlig allerede næste weekend køre med i kampen om det nordiske mesterskab.

- Philip skal videre til Sverige for at køre nordisk mesterskab næste weekend, så der er gang i kalenderen for tiden. Men VM har været en stor oplevelse for os uanset - det er et kæmpe arrangement, og der er omkring 3700 kørere til start i alt hernede i Belgien, forklarer han.