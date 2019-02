Tidligere pædagog vil samle interesserede i kniv-lag

Lisbeth Linnet skæfter knive. Hun har altid syet, malet og arbejdet i træ. Interesserne har hun forenet i skæfterne, der nusses og pusses i 30 timer, før de er færdige. Knivene ligger i en glasmontre, for hun nænner ikke at sælge dem. Lisbeth Linnet kan dog godt finde på at bytte - det gjorde hun for nylig, hvor hun byttede en kniv for 10 gevirer. Foto: Martin Franciere