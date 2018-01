Tidligere museum sættes i stand

- Lige pludselig så bliver det hus jo et helt anderledes aktiv for Skærbæk, end det har været, da det var Skærbæk Museum, tror jeg, fortæller han.

Den nu tidligere formand for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Popp Petersen (SP), synes, det var som "at vinde i lotto" at have mindelegatet til rådighed.

Glad formand

Historisk Forening for Skærbæk og omegn får stillet to lokaler til rådighed i Storegade 47, der er ejet af Tønder Kommune. Foreningen har selv søgt og fået fondsmidler til renovering af dens to lokaler, så de midler kommunen nu har udloddet er til forbedringer i andre rum.

Det bliver den lokalhistoriske forening, der skal stå for udlån af de andre lokaler i huset til foreninger med flere. Jørn Otto Dahlmann, der er formand for den lokalhistoriske forening, glæder sig over, at der nu istandsættes.

- Det er da alle tiders. Fordi for det første er huset en del af Skærbæks DNA. Det er et gammelt karakteristisk hus, som vi gerne skulle bevare. Og så er det alle tiders, fordi andre foreninger også kan komme ind og få lidt gavn af det, siger Jørn Otte Dahlmann, der blandt andet peger på, at byens julestue rykker ind i den tidligere museumsbygning.

For den lokalhistoriske forening bliver det også et plus at rykke ind i Storegade 47.

- Vi har et kælderlokale nede under det gamle Skærbæk Rådhus, og det vil vi gerne ud af og så op i gaden, så vi bliver synlige - så vi kan lukke dørene op, og folk kan komme ind og få en kop kaffe og se, hvad vi laver. Vi håber også, at vi får nogle flere medlemmer på den konto, fortæller Jørn Otto Dahlmann, der regner med, at foreningen kan være på plads i dens nye lokaler i løbet af foråret.