Tidligere landsholdsmålmand lagde vejen forbi

Peter Skov-Jensen står noteret for fire A-landskampe for Danmark samt en karriere i Esbjerg fB, Herning Fremad, FC Midtjylland, tyske Vfl Bochum, norske Sandefjord Fotball og endelig Køge Boldklub. Han er i dag ansat som it-medarbejder i Søborg ved København og har hjemsted i Ølstykke. Her er han i dag også træner for klubbens serie 1 mandskab og hans søn, Nicklas, er med på klubbens U15 mandskab.

FC Sydvest er med den ny cheftræner Jacob Stolberg netop nu i gang med forberedelserne til forårssæsonen, hvor klubben for første gang er med i oprykningsspillet til 1. division.

LØGUMKLOSTER: Sneen vældede ned, men det betyder ikke noget for rigtige fodboldspillere.

Holdkammerater

I Esbjerg fB spillede Peter Skov Jensen i en årrække sammen med Jørgen Kristensen fra Ballum. Jørgen Kristensen var med i det team, der for nu 13 år siden tog initiativ til fællesskabet FC Sydvest 05. Gode venner og gamle holdkammerater hjælper man gerne, hvis man kan, og da Jørgen Kristensen erfarede, at Peter var på vinterferie i det sønderjyske, foreslog han, at den gamle kammerat kom på gæstetræner-visit i FC Sydvest. Det takkede han ja til og tog endda sønnen Nicklas med i fodboldtøjet.

Der var mødt tre lokale keepere op for at nyde gavn af den erfarne fodboldspillers kunnen og evner. Den småskadede Kasper Tiedemann og Viktor Rasmussen fra FC Sydvest 05 Tønder, havde selskab af unge Mads Jensen, der står på mål for Højer Ifs serie mandskab.

- Det var helt tydeligt, at de unge lokale keepere nød at komme under den erfarne kollegas træning, og der blev gået til opgaverne med stor ildhu, skriver FC Sydvest i en udsendt pressemeddelelse.