Tidligere borgmester mindes da dronningen indviede det fremskudte dige

Her går grænsen: Tidligere Højer-borgmester Knud Hansen står her på den tyske side af landegrænsen på det fremskudte dige. Herfra er der en storslået udsigt over Vadehavet og Saltvandssøen. Senest er også vildsvinehegnet og pigtråd kommet til. Det skæmmer hele området og har ingen virkning, mener Knud Hansen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard