Tidligere ansatte på Tønder Sygehus inviterer til gensynsfest

Tønder: Gensynsglæde og genopfriskning af gamle minder.

Det er formålet med den gensynsfest, som seks tidligere ansatte på Tønder Sygehus har stablet på benene.

- Det skal være en mulighed for, at man kan møde nogen, man kan huske at have kendt for lang tid siden og egentlig godt kunne tænke sig at se igen, og bare genopfriske gode minder. For det er et hus, som har givet folk mange gode minder i deres arbejdsliv, fortæller Tina Grøhn, der sidder i festkomitéen, som arrangerer dagen.

Idéen til festen opstod spontant hos et af medlemmerne i festkomitéen, da hun var sammen med en tidligere kollega fra sygehuset.

- Så kom vi til at snakke om, at der har været meget fokus på Tønder Sygehus gennem mange år, og når man snakker med folk, så synes alle bare, at det har været en rigtig god arbejdsplads. Mange har gået igennem det hus, og så snakkede vi om, at det kunne være sjovt at lave en fest for alle, der har været ansat på Tønder Sygehus og se, hvor mange man egentlig kunne samle, forklarer Tina Grøhn.