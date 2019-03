Tidligere Venstre-formand ind i borgerliste-bestyrelsen

Pia Dyring Lassen, Løgumkloster, der har en fortid som både kandidat og formand for en lokal vælgerforening for Venstre, er valgt til nyt medlem af bestyrelsen i Borgerlisten.

TØNDER: Generalforsamlingen i Borgerlisten resulterede tirsdag aften i to udskiftninger i bestyrelsen. Allan Aabling, Ottersbøl, og Jane Dalsgaard, Tønder, ønskede ikke at fortsætte.

De blev erstattet af Pia Dyring Lassen, Løgumkloster, Thorsten Bjerg Christensen, Hostrup, og Tove Grue, Ballum. Dermed blev bestyrelsen udvidet med en person til nu i alt syv.

Den nyvalgte Thorsten Bjerg Christensen, der er sognepræst i Hostrup, er udpeget som næstformand, mens Lars Thomsen fortsætter som formand.

- Vi har et stærkt team, der også har en god geografisk spredning, siger Lars Thomsen.

Han glæder sig navnligt over, at det med Pia Dyring Lassen er lykkedes at få en kvinde med politisk erfaring med. Pia Dyring Lassen har således en fortid som formand for Venstres vælgerforening i Løgumkloster og var ved valget i 2017 kandidat for sit parti.

Ud over de nævnte består Borgerlistens bestyrelse af Gitte Krogsnæs, Tønder, Tønder Sekretær, Andreas Hansen, Tønder, og Hans Pilegaard, Tønder. Suppleant er Anton Schulz, Løgumkloster.