Tidligere Hjemsted-ansat begræder lukningsplaner

- Hvis man vælger at lukke parken, skriger det mod himlen om alt det, man siger, man arbejder for i Tønder Kommune, siger Kristina Holst. Hun flyttede med familien til Skærbæk i september sidste år for at være tættere på arbejdet i Hjemsted - og ikke mindst tæt på den fantastiske natur, som familien er faldet pladask for.

Kristina Holst, der fik sæsonarbejde som formidler i parken i Skærbæks udkant i april sidste år, peger på flere faktorer, der er skyld i, at man er havnet i en situation, hvor Skærbækcentret ikke længere agter at drive parken videre efter 2019.

Hurtig hovsa-løsning

I det to sider lange brev peges der blandt andet på, at skiftende ledelser ikke har formået at se potentialet i parken:

"Vi ønsker samtidig at anfægte beslutningens rationale, som i vores øjne primært har baggrund i mange års ukvalificeret ledelse og manglende forståelse for Hjemsteds særlige kvaliteter", skriver de blandt andet.

Kristina Holst står uforstående over for, at forligskredsen pludselig vender på en tallerken. Først forlød det, at parken skulle have en firårig aftale - siden at den udløber med udgangen af 2019.

Hun håber ikke, at det hele baserer sig på en overfladisk og hurtig hovsa-løsning:

"I lyset heraf fremstår det helt uforståeligt, at kommunalbestyrelsen pludselig beslutter sig for det modsatte, blot fordi den aktuelle driftsaktør, Fonden Skærbækcentret, meddeler, at man ikke længere ønsker at varetage opgaven", hedder det i brevet.