Ti års jubilæum: Drømmen er et ynglende storkepar på Visemøllen

Tønder Storkelaug blev stiftet for ti år siden med det formål at få storke tilbage til området. Det er ikke sket endnu, men håbet lever stadig.

TØNDER: - Storken er en dejlig flyver, den der siger andet lyver... Mange kan formentlig nynne med på Shu Bi Duas hyldest til Danmark og storken. Hvor smukt og flot storken flyver, har man på vore kanter kun lejlighedsvis mulighed for at beundre. For storken er fortsat en sjælden gæst, og det er efterhånden mere end 15 år siden, at der kom storkeunger på vinger i Tønder Kommune. Det havde medlemmerne af Tønder Storkelaug ellers sat sig for at gøre noget ved. Lauget blev med daværende borgmester Laurids Rudebeck som initiativtager stiftet i foråret 2009, og netop i disse dage kan de lokale storke-entusiaster se tilbage på ti års virke. Laugets primære opgave er at få storken tilbage. Der er to indsatsområder. - Vi vil gerne sætte flere reder op, og så vil vi gerne påvirke udviklingen, så der kommer flere grønne marker, mere høslæt, nye vandhuller og padder. Det er vi i kontakt med kommunen om, og storkeidéen skal også indgå i tiltagene omkring Tøndermarsk Initiativet, siger Hans Tonnesen, der er formand for lauget.

Nye reder Tønder Storkelaug har indtil videre taget ansvar for klargøring og vedligeholdelse af tre storkereder. Den mest lovende ledige storkebolig er reden i Rudbøl med frit udsyn over søen og marsken, så er der reden i Ubjerg ud til Nørresøen, og for to år siden kom en helt ny rede op på Grøngård mellem Sæd og Lydersholm. Ifølge kasserer Peder Winther søger Tønder Storkelaug i jubilæumsåret fondsmidler og anden støtte for at få råd til flere nye reder. Ifølge kasserer Peder Winther koster det omkring 5000 kroner at købe og opsætte en rede. Øverst på laugets ønskeliste står en rede på taget af det gamle rådhus i Højer og på Visemøllen ved rådhuset i Tønder. - En storkerede på byens ældste industribygning, møllen fra 1598, ville både være en drøm og ren idyl, påpeger Hans Tonnesen.

Nye medlemmer Nye reder vil dog også betyde, at storkelauget må gøre en indsats for at øge medlemsskaren. Forårets klargøring af rederne er nemlig en tidskrævende opgave, og med et øget antal reder er der behov for flere hænder. Storkelaugets nuværende medlemmer har sat sig for at indlede en charmeoffensiv både for storken og for laugets virke ved en af sommerens aktiviteter i byen.