Ti-årig pige er forsvundet i Tønder: Er sur på forældrene

Politiet efterlyser den ti-årige Fraya Kjærgaard, der er forsvundet fra sit hjem i Tønder.

Pigen er sur på sine forældre, og det formodes, at hun gemmer sig et sted i Tønder. Derfor beder Syd- og Sønderjyllands Politi om hjælpe til at få hende sikkert hjem igen.

Fraya Kjærgaard er iført en lysegrå Adidas hættetrøje med pink logo og forvaskede jeans.

Hvis du ser hende, bedes du ringe til politiet på telefon 114.