Thomas slås med KOL, kræft og rygskade - alligevel blev han nægtet kørsel med Flextrafik

Onsdag formiddag skulle Thomas Kjær have været til konsultation på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det plejer at være Flextrafik, der kører ham til sygehuset, men denne gang nægtede kørselskontoret at bevilge kørsel.

Den 56-årige førtidspensionist lider af en alvorlig rygskade, han har svær KOL og oveni kom for et par år siden kræft i spiserøret.

Jeg vil gerne beklage over for patienten. Reglerne er lidt komplicerede, og det bliver ikke nemmere af, at han bor i Toftlund lige mellem Sønderborg og Esbjerg.

Thomas Kjær blev helt paf, da han af kørselskontoret i Esbjerg fik at vide, at han ikke kunne få tildelt kørsel med Flextrafik. Hverken ham selv, en hjemmehjælper eller lungeafdelingen kunne få kørselskontoret til at ændre mening. I første omgang løb også JydskeVestkysten panden mod muren, men det ændrede sig, da afdelingschef Helene Vestergaard henvendte sig og beklagede det, hun betegner som en fejl. Foto: Jacob Schultz

Thomas Kjær vurderer selv, at han i løbet af de sidste to år har været på sygehus i Esbjerg med Flextrafik en halv snes gange.

- Jeg er udredt i Esbjerg, jeg har lånt min lungemaskine i Esbjerg, og jeg har gået til kontrol i Esbjerg. Det har aldrig tidligere været et problem at få transport, og nu har jeg fået en indkaldelse til konsultation. Jeg blev helt paf, siger Thomas Kjær, der i en lang årrække arbejdede som murerarbejdsmand.

Beklager misforståelse

Thomas Kjærs hjemmeplejer ringede til kørselskontoret for at fortælle, at der måtte foreligge en fejl. Det samme gjorde lungeafdelingen i Esbjerg. Men hver gang lød beskeden, at hvis Thomas Kjær ville på sygehuset i Esbjerg, så var det under fritvalgordningen - og så skal man selv sørge for transport.

JydskeVestkysten får samme besked fra kørselskontoret.

- Hvis Thomas Kjær vælger at tage på sygehuset i Esbjerg, så er der tale om et frit sygehusvalg, og så skal han selv betale for transporten, fortæller en assistent på kørselskontoret til JydskeVestkysten.

Efter at have talt med ansatte i Region Syddanmark, henvender Helene Vestergaard, der er afdelingschef i regionens sundhedsplanlægning, sig til JydskeVestkysten.

- Vi må konstatere, at der er sket en beklagelig fejl. Patienten skulle have været kørt til Esbjerg, fastslår Helene Vestergaard.