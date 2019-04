Theis Kroot er tilbage på banen

24-årige Theis Kroot har fået en lang motorsportsdrøm opfyldt, for han har gennem flere år drømt om at køre i Legend Cars. Det er nu lykkedes at få kabalen til at gå op, og snart venter debuten på Padborg Park.

BALLUM/PADBORG PARK/SØNDERBORG: Racerkøreren Theis Kroot fra Ballum har igen fået fast underlag under hjulene efter et 2018, der kastede et nordtysk mesterskab i stockcar af sig.

Men trods succesen på de nordtyske jordbaner, så har 24-årige Kroot efterhånden i nogen tid barslet med en drøm om at vende tilbage til asfaltbanerne i den hastigt voksende Legend Car-klasse.

Klassen har til 2019 været i en eksplosiv vækst, og faktisk er det - målt på de over 40 tilmeldte biler - den største banesportsklasse i Danmark i år.

Men comebacket til asfalten kom ikke bare med sponsorernes økonomiske opbakning - den kom også med et indspark:

- Jeg har en sponsor, som sagde, at han ikke gad stockcar mere. Han ville gerne have mig over på banen, og han ville gerne hjælpe til med det. Det passede sådan set fint, for jeg havde rodet en del med Legend Cars i forhold til at finde ud af, om det overhovedet var til at betale for mig. Jeg ringede til Lars Ebbesen, som driver teamet, og så var vi sådan set i gang. En uge efter havde jeg lejet bilen, siger Theis Kroot.

Samtidigt giver kalenderen, der foruden Padborg Park tæller Ring Djursland, Jyllandsringen, Classic Race Aarhus og Copenhagen Historic Grand Prix, også nye muligheder for at tilbyde sponsorerne en god løbsdag:

- Der er noget mere at tilbyde her. Løbene kommer i TV, og der er meget mere at invitere sponsorerne ud til - det er i hvert fald noget andet end at sidde på en klapstol på en mark i Tyskland, griner han.