Telefontyve brød ind i teleforretning

TØNDER: En eller flere gerningsmænd så mandag morgen snittet til at begå et hurtigt tyveri hos Tele-Hjørnet i Tønder. Herfra er der stjålet et ikke opgjort antal mobiltelefoner i tidsrummet fra cirka klokken 09.00 til 09.30.

Indbruddet skete på det, som medarbejder Mads Kyed fra Tele-Hjørnet kalder et underligt tidspunkt:

- Jeg var herude som den første. Et vindue er blevet brækket op, og de har rodet en del ting igennem. Men det var et noget underligt tidspunkt at begå indbrud på, for jeg kunne lige så let have været her på det tidspunkt. Vi har ikke helt overblik over det stjålne endnu, for der er rodet en del, forklarer han.