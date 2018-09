Telefonsvindlere rammer lokale ældre

I tre tilfælde har telefonsvindlere i den seneste tid haft held til at ringe tilfældige borgere op og franarre dem oplysninger. Informationerne er senere brugt til at stjæle penge med.

TØNDER KOMMUNE: Hvis nogen ringer uopfordret, så er det en god idé at være varsom lige i tiden, for noget tyder på, at et større telefonisk svindelnummer er i gang i disse dage.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der den 22. august og igen den 10. september er blevet anmeldt i alt tre sager, hvor nogen via telefonen har udgivet sig for at komme fra forskellige instanser med det mål at franarre borgere - i alle tre tilfælde ældre kvinder - personlige oplysninger.

Alle tre tilfælde er sket i Tønder Kommune, nemlig i Tønder, Branderup og Skærbæk.

Den 22. august blev en 76-årig kvinde fra Tønder ringet op af en dansktalende kvinde fra Danske Bank i København. Under samtalen fik den 76-årige givet oplysninger ud, som kort efter blev forsøgt brugt til at optage lån i hendes navn. I alt blev der snydt for 3000 kroner ved dette tilfælde.