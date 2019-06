TOFTLUND: Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund er et åbent sted for kreativt arbejde med musik og teater i alle afskygninger - og hvert år samles alt under en festival, hvor eleverne viser, hvad de har opnået på skolen.

I denne uge er det showtime, og som gæst kan man opleve alt fra teater til danseforestillinger og koncerter i alverdens genrer.

Og netop alverdens genrer er det, der er i centrum hos linjen for elektronisk musik, for om man er til techno, house eller måske en af de hurtigere genrer - så er der plads til alle, forklarer underviser Toke Tietze Mortensen:

- Det er jo på alle måder en højskole, så passionen og nysgerrigheden er vigtig. Mange af eleverne kommer fra en ungdom, hvor de har lært at lave musik ved at se videoer på YouTube. Det er lidt noget andet end dengang jeg begyndte, for der handlede det mere om at møde de rigtige folk for at lære teknikken. Her giver vi dem i stedet netværket til at komme videre, forklarer han og tilføjer:

- Alle komponerer deres eget musik, og her er ret frit spil. Elektronisk musik er en utroligt bred genre, og vi elsker i virkeligheden bare musik - så her er bestemt ingen genreracisme, siger han med et smil.