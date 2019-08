Teenager blev røvet: Tre-fire unge jagtede 15-årig i Løgumkloster

LØGUMKLOSTER: Kloster Mærken fik en kedelig afslutning for en 15-årig dreng fra Tønder, som søndag morgen blev jagtet, overfaldet og røvet af tre-fire andre på markedspladsen. Episoden fandt sted omkring klokken otte, og Syd- og Sønderjyllands Politi er nu i gang med at finde gerningsmændene, som der er et rimeligt signalement af, fortæller politikommissær Thomas Berg.

Skærpende omstændigheder

At der indgik vold betyder samtidigt, at Syd- og Sønderjyllands Politi behandler episoden som et røveri snarere end vold og tyveri. Det betyder kortfattet, at strafferammen er højere. Syd- og Sønderjyllands Politi har fået et godt signalement af gerningsmændene, men har endnu ikke valgt at gå ud med signalementet offentligt, forklarer politikommissær Thomas Berg.

- Vi kører den som et røveri, for han blev slået undervejs. Vi har lidt at gå efter i form af et signalement fra ham, og vi vil derfor indtil videre ikke sende et signalement ud offentligt - men har en god idé om, hvem vi går efter.