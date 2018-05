Teatret uden ord

Hvordan laver man teater for børn, uden skuespillerne siger et ord? Det benspænd har den nye børneteaterfestival "Uden Ord - Ohne Worte" prøvet af - med stor succes.

- Jeg er enormt taknemmelig for den store opbakning, vi har mødt med den her festival. Det var aldrig lykkedes uden opbakningen fra KursKultur og Kulturaftale Vadehavet, og derudover har den lokale opbakning været suveræn hele vejen, forklarer hun.

Og noget tyder på, at det ordløse teater er en glimrende idé, for gennem de tre festivaldage i Tønder, Højer, Flensborg og Nibøl har over 1000 børn lagt vejen forbi til en teateroplevelse ud over det vanlige. Opbakningen har med andre ord været overvældende, og det glæder Gertrud Exner, der er kunstnerisk koordinator for "Uden Ord - Ohne Worte".

TØNDER: Teater er noget for alle - uanset alder. Det er tanken bag børneteaterfestivalen "Uden Ord - Ohne Worte", der i de sidste par dage har været på turné syd for grænsen såvel som i Højer og i Tønder, hvor lørdagens familiedag i Schweizerhalle markerer festivalens slutning.

Gummistøvler på de skrå brædder

Et af de stykker, der udgør teaterfestivalen er Ole Barkentins stykke "Indeni". Med to blå gummistøvler som stykkets hovedpersoner er Barkentins forestilling produktet af lang tids arbejde - for det er svært at bygge personlighed og karakter ind i gummistøvler:

- Jeg har arbejdet længe på det her stykke, for det tager tid at finde den rigtige form på et teaterstykke. Gummistøvlerne har en god forbindelse til børnene, og de kan alle være med. Men det tog tid at udvikle karaktererne, så de får liv.

I det hele taget handler børneteater om at skabe et univers, som alle kan relatere til, mener Ole Barkentin. Og det er da også udgangspunktet for "Indeni", som i de seneste dage har underholdt på tværs af landegrænsen.

- Normalt siger jeg, at forestillingen ikke virker til børn, hvis den ikke kan spilles og være underholdende for voksne. Den test har jeg også lavet her, men det vigtigste er, at børnene kan relatere til stykket. Det kan de her, og børn er i øvrigt herlige at spille skuespil for, fortæller Ole Barkentin.