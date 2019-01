Teaterprojekt kalder til stormøde om nyt egnsspil

Sorgagre

"Sorgagre" er et vandresagn og findes i flere udgaver.Karen Blixen udødeliggjorde historien om den opofrende mor i "Sorgagre" i novellesamlingen Vinter-Eventyr fra 1942.



Karen Blixen henlagde historien til 1700-tallet. Enken Ane Maries søn er mistænkt for at have nedbrændt en lade. Hvis herremanden overgiver ham til øvrigheden, betyder det tugthus eller soldatertjeneste på ubestemt tid. For at redde sønnen, skal moderen selv høste og tærske en hel bygmark fra solopgang til solnedgang. Hun når det.



På Ballum kirkegård findes en ligsten fra 1600-tallet. Stenen knyttes til historien om Ane Maries søn, der efter den store stormflod i 1634, hvor landsbyen Misthusum bliver oversvømmet, samlede tømmer fra de ødelagte huse. Han blev dømt til døden af kongen, men opnåede benådning ved at moderen høstede bygmarken.



Ifølge den lokale tradition lå marken cirka 250 meter syd for Ballum Kirke. Det er også her, at Sorgagre-stenen blev fundet