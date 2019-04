Løgumklosters tilblivelse gennem cistercienser-munkene i 1173 krydret med en forbudt kærlighedshistorie er udset til at blive sat op som visualiseret teaterforestilling med masser af lyd og lys i byens gader. Teatermanden Jonny Schmidt, der flyttede til byen for tre år siden, har konceptet på plads. Han tror klippefast på ideen, og har tidligere vist, at han kun løfte noget stort.