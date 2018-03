Teaterforening sætter ny rekord

- Vi har været med til at formidle eller selv arrangeret 18 større eller mindre events. Det er faktisk rekord for os, og det er vi både glade for og lidt stolte over. At mange forestillinger kun var beregnet for forholdsvis få tilskuere ændrer ikke ved, at knap 4000 tilskuere i alle aldre har været i Schweizerhalle eller andre steder i den forgangne sæson for at se en af vores forestillinger, siger Palle Guldbrandsen.

TØNDER: Da Michael Falch i sidste uge satter punktum for en forrygende solo-koncert i Schweizerhalle med "De vildeste fugle" stod formanden for Tønder Teater, Palle Guldbrandsen, på niende række og var blandt dem, der klappede højest. "De vildeste fugle" var ikke kun afslutningen af en minderig Falch-aften, fællessangen var samtidig afslutningen på Tønder Teaters sæson 2017/18.

- Vi har tidligere samarbejdet med andre kulturarrangører i kommunen. Blandt andet har vi et mangeårigt samarbejde med skolerne og SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi, red .). Men i den forgange sæson har vi haft et særdeles godt samarbejde med Tønder Bibliotek om at tilbyde kvalitetsbørneteater for de mindste. Falch-koncerten er blevet til i samarbejde med Noldes Nabo, og i den kommende sæson går vi blandt andet sammen med handicaporganisationerne om en forestilling for hjerneskadede, fortæller Palle Guldbrandsen.

Når Tønder Teater både magter at udvide programmet og øge publikumsinteresse skyldes det ikke mindst, at teaterforeningen kan andet og mere end at hente klassiske teaterforestillinger til byen.

Dyre forestillinger

Rent økonomisk har Tønder Teater ikke gjort det endelige sæsonregnskab op.

- Men vi har fået en foreløbig status på økonomien, og den tyder på, at vi lander på et lille plus på mellem 5000 og 10.000 kr. Det er vi meget tilfredse med. Vores opgave er ikke at tjene penge, men vi skal have en lille buffer til at kunne stå imod. Vi har tidligere oplevet, at en forestilling måtte aflyses på grund af snestorm. Det kostede, fortæller Palle Guldbrandsen.

Hen henviser også til, at teaterforeningernes såkaldt formidlingstilskud fra staten er faldende.

- Tidligere modtog vi 16.000 kroner i støtte for en forestilling. I dag er det nede på 10.000 kroner. Det betyder noget, når man ser på, at en familieforestilling som "Emil fra Lønneberg" koster 60.000 kroner. Så skal der sælges billetter for at det kan løbe rundt, siger Palle Guldbrandsen.