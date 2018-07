Tandplejen byder inden for

BREDEBRO: Den nye kommunale tandklinik i Bredebro er nu klar til at blive indviet og holder åbent hus 10. august fra klokken 13 til 15. Den kommunale tandpleje i Tønder Kommune bliver dermed samlet i det tidligere rådhus på Stationsvej i Bredebro, og til indvielsen er alle velkomne til at komme og få en snak med personalet.

- Det er en fuldt funktionsdygtig klinik, vi åbner, der mangler ikke noget udstyr, det er bare små ting, der mangler, og vi er klar til patienter fra 9. august, fortæller overtandlæge Christina Schulze.

Ude fra kan man godt se, at der mangler at blive muret en endevæg op, efter at en af de gamle bygninger foran rådhuset er revet ned, men det er i en fløj, hvor der ikke er patienter.

Til åbent hus-arrangementet kan børnene gå på jagt efter "bakterier" i form af små farvestrålende gummidyr på fem-seks centimeter, som gemmer sig rundt i klinikken. Dem, der kan tælle flest dyr, vinder el-tandbørster, og der er tre på højkant.

Desuden vil der være taler af borgmester Henrik Frandsen (V), formand for Børn- og Skoleudvalget Kim Printz Ringbæk (S), overtandlæge Christina Schulze og arkitekt Harald Christensen.