Lokalpolitikerne har valgt at give tilladelse til at indlemme en tidligere tandplejebygning i Spiren i Skærbæk. Det giver en årlig besparelse på 180.000 kroner.

SKÆRBÆK: På det seneste møde i kommunalbestyrelsen valgte de 31 medlemmer at nikke ja til at renovere den gamle tandpleje i Skærbæk, så den kan indlemmes i daginstitutionen Spiren, der er nabo til tandplejen.

Ved at inddrage tandplejen til daginstitutionen vil det reducere den årlige driftsudgift med 180.000 kroner. Besparelsen opnås, fordi en lejet pavillon ikke længere skal bruges.

Alt lyder jo som en dobbelt win-win-situation. Så er der overhovedet en aber dabei?

Ja, for anlægsudgifterne er en del højere end forventet og budgetteret. Overskridelsen er på 300.000 kroner, eller hvad der svarer til en overskridelse på 17 procent, ifølge formand for børn- og skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk (S). Overskridelsen fik flere politikere op at stå i byrådssalen torsdag aften.

- Det er en trist tendens, at tingene bliver dyrere end forventet. Det er beklageligt, selv om det er et mindre beløb, sagde udvalgsformanden.

Også Preben Linnet (V) havde bemærket, at det ikke var første gang, at noget var blevet dyrere for kommunen end budgetteret.

- Det er rent undtagelsesvist, at de 300.000 kroner tages fra kassen, sagde Linnet.

Liberal Alliances Claus Hansen gav udtryk for, at håndværkerne gnider sig i hænderne, når de ser, at det er kommunen, der skal have løst en opgave.

- Man får det indtryk, at entreprenørerne griner i skægget, når det er et offentligt udbud, som han sagde det.

Arbejdet sættes i gang i løbet af måneden og ventes afsluttet, så lejeaftalen om pavillonen kan opsiges med virkning fra 1. januar 2020.

Arbejdet med at renovere den gamle tandpleje koster Tønder Kommune 2,059 millioner kroner mod først forventet 1,759 millioner kroner.