Tandpine, hukommelsessvigt og dødsfrygt i retslokalet

SØNDERBORG/GRAM/TOFTLUND: Efter en udsættelse kom en domsmandssag torsdag i gang i Sønderborg. Sagen involverer fire unge fra Gram-området i alderen 19 til 30 år, men førstedagen blev usædvanlig og hvert fald besynderlig i retssagen, der tæller 20 kriminelle forhold. Den yngste anklagede på 19 år er involveret i samtlige forhold.

Det besynderlige var, at en 21-årig havde svært ved at sidde stille. På et tidspunkt i løbet af førstedagens mange timer i retslokalet, bad han om at kunne sidde i et lytterum i forbindelse med retslokalet. Det fik han lov til af retsformand Lone Staugaard.

Efter en kort frokostpause meddelte forsvarer Erik Dreyer, at hans 24-årige klient havde brækket en kindtand i frokostpausen og derfor havde voldsom tandpine. Han er involveret i et enkelt forhold, som til gengæld er hovedforholdet med et legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter. Det forhold er alle fire i øvrigt tiltalt for.

Efter afhøringerne i dette forhold, fik han lov til at forlade retslokalet for at komme til en akuttandlæge. Samtidig meddelte den 21-årige, der frivilligt havde siddet i lytterum, at han også havde tandpine. Han fik også lov til at forlade retslokalet for resten af dagen.