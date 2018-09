Tæt på de tre point

Tønder/Aarhus: FC Sydvest 05 har i de sidste udebanekampe ikke været kendt for at starte godt ud, og det blev det heller ikke til i lørdagens opgør mod Odder GIF. Odder kom tidligt i kampen, til deres første store chance for at komme foran på et straffespark, som de, heldigvis for FC Sydvest, brændte. Men allerede efter 16 minutters spil scorede Odders Mathias Christensen til 1-0 for hjemmeholdet. Resten af første halvleg forløb med chancer til begge hold, men dog ikke flere mål.

- Første halvleg var vi ikke, hvor vi skulle være fra starten af. Vi får et "wake-up call" allerede efter de første 5-10 minutter, hvor de får et straffespark, som vi redder. Så håbede jeg, at vi var vågnet fra vores lur fra busturen, men alligevel så står vi og sover på et opspil, som de så scorer på, siger cheftræner Hans Henrik Andreasen.

Anden halvleg var det FC Sydvest, som var mest på bolden. De kom til store chancer, og efter 67 minutters spil fik FC Sydvest midtbanespilleren Jonas Hansen puttet bolden i nettet hos Odder. Resten af kampen gik meget i Sydvests favør, de kom til chancer som kunne have fået dem foran 1-2, men de havde desværre ikke heldet med sig.