Tæt på Rosendals sange og liv

Forfatterparret Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt har i forbindelse med bogens tilblivelse besøgt Jens Rosendal i hjemmet i Ballum adskillige gange. Den 14. april vender de tilbage til Ballum og Multihuset, for at fortælle om deres projekt, der udkom på Gyldendal i torsdags.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

4. april udkom Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigts bog "Du kom med alt det der var dig" om forfatter Jens Rosendals liv og forfatterskab. Den 14. april gæster forfatterægteparret Multihuset i Ballum for at fortælle om bogprojektet og mødet med Tønders eneste æresborger.

BALLUM: Den 4. april udkom bogen "Du kom med alt det der var dig" om Ballum-digter Jens Rosendal på forlaget Gyldendal. Og snart, på søndag den 14. april, er der mulighed for at møde forfatterægteparret bag bogen, Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt, i Multihuset i Ballum. Her vil de fortælle om bogen, og om hvordan den er blevet til, og der er også afsat tid til at synge med på en række af bogens sange, akkompagneret af de to lokale korledere Else Kirsten Ehmsen fra Ballum, og Tove Tersbøl fra Skærbæk.

Det har været en stor oplevelse og et privilegium at være så tæt på Jens Rosendal og møde så mange venlige og imødekommende mennesker i Sønderjylland i de måneder, vi har tilbragt med ham i forbindelse med bogen. Anne Knudsen, forfatter

12 sange Det er netop sange med emner som kærlighed, savn, sorg, tro og glæde, der er den røde tråd i bogen "Du kom med alt det der var dig", der bringer læserne tættere på Tønder Kommunes første og hidtil eneste æresborger. Med afsæt i 12 sange og salmer, som Jens Rosendal selv har udvalgt, fortæller han i bogen om sit liv og hvilke begivenheder, der inspirerede han til at skrive netop disse digte. Han fortæller blandt andet om opvæksten i Vendsyssel, om årene som højskolelærer i Løgumkloster, om vanskelig kærlighed, om tab og sorg, og om i dag at være en anerkendt digter, hvis sange synges af unge og gamle overalt i landet. - Det har været en stor oplevelse og et privilegium at være så tæt på Jens Rosendal og møde så mange venlige og imødekommende mennesker i Sønderjylland i de måneder, vi har tilbragt med ham i forbindelse med bogen. Derfor glæder vi os ekstra meget til at kunne præsentere bogen her i Ballum, siger Anne Knudsen i en udsendt pressemeddelelse.

Hjertesprog Bogen henvender sig til mennesker i alle aldre. Den er velegnet som gave til både konfirmationer og bryllupper, men også til folk, der har mistet én, der står dem nær. - Jens Rosendals sange og salmer er skrevet i et let og ligetil sprog, som rammer de fleste mennesker, hvad enten han skriver om kærlighed, Berlinmurens fald eller naturen. Det er derfor, han er så populær, og at hans sange bliver sunget over hele landet af såvel unge som ældre. Selv betegner han ofte sit sprog som "hjertesprog". Det er et meget dækkende udtryk, siger forfatteren Steen Valgreen-Voigt. Den 14. april er der gratis entré, og det vil være muligt at købe bogen signeret af Jens Rosendal.