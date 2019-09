SKÆRBÆK: Lørdag aften spiller Søs Fenger i Kulturhus Emanuel i Skærbæk. Egentlig burde en koncert med sangeren slet ikke kunne lade sig gøre, for en kunstner i den prisklasse er sædvanligvis ikke mulig at booke for Kulturhuset i Skærbæk, som alene er drevet af frivillige, ulønnede hjælpere. At det alligevel lader sig gøre skyldes Feriepartner Rømøs oplevelsespulje, som har givet støtte til afvikling af koncerten.

- Det er en meget taknemmelig koncertgruppe, der nu med stor begejstring kan præsentere Søs Fenger på scenen i den tidligere frimenighedskirke. Hvor præsten tilbage i tiden har fortalt historier gennem prædiken, skal Søs Fenger nu fortælle sine historier gennem musikken - og hvor er der bedre plads til at lade toner flyde ud under loftet end i et gammelt kirkerum, lyder det fra Tanja Vodder, der er talsmand for koncertgruppen i Kulturhuset Emanuel i en pressemeddelelse.