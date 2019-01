TSF Fodbold: Ny cheftræner på plads

- Vi ser frem til at samarbejde med Kim, fordi hans faglige dygtighed kan løfte klubben yderligere. De unge mennesker kender Kim. Samtidig er han et lokalt kendt ansigt, som kan være med til at hæve niveauet. Det er et samarbejde, vi ser meget frem til, siger Jørn Torp i en udsendt pressemeddelelse.

Rådgiver

Kim Johannsen har i de seneste år arbejdet som trænerrådgiver og instruktør hos DBU Jylland. Den nye ungdomstræner er desuden et kendt ansigt for mange af de lokale fodboldspillere, idet han også er træner på skoletilbuddet "talentboldlinjen".

- Min baggrund for at sige ja var, at jeg mangler at spille om point igen. Jeg har i tre år været ude og uddanne trænere, så nu er tiden inde til at prøve mine egne evner af igen. Derudover glæder jeg mig til at forme et hold, og få dem til at spille som de bedst kan, siger Kim Johannsen i den udsendte meddelelse.

Kim Johannsen og hans U-19 drenge starter træningen tirsdag den 15. januar klokken 19.