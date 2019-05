TMT har sikret sig en ny højre back

Tønder: Når næste sæson starter, så vil førsteholdstruppen være suppleret med en erfaren højre back, da det er lykkedes TM Tønder Håndbold at skrive en 1-årig kontrakt med den 26-årige Alexander Hansen.

Han kommer til klubben efter tre sæsoner hos SønderjyskE, og betegnes af cheftræner Torben Sørensen som en erfaren og skudstærk profil:

- Det er meget glædeligt, at det er lykkedes os at få Alexander til TM Tønder. Han er en skudstærk spiller, der i angrebet er meget direkte i sit spil og særdeles kompetent i mand-til-mand spillet og har altid scoret mange mål. Udenfor banen har han en rigtig god indstilling til at skabe et godt træningsmiljø, og med hans erfaring og rutine, så kommer han til at få en vigtig rolle i truppen, hvor der er mange yngre spillere. Helt klart en spiller, som vi har store forventninger til, siger Torben Sørensen i en pressemeddelelse.

Alexander Hansen har de sidste tre år boet sammen med sin kæreste i Sønderborg og spillet i SønderjyskE. Han bliver boende i Sønderborg, hvor han arbejder hos virksomheden SeaDane Travel.

Jagten på vigtige minutter og det gode træningsmiljø, er nogle af årsagerne til skiftet:

- Min kæreste og jeg er rigtig glade for at bo i Sønderborg, og derfor er jeg virkelig glad for, at muligheden for at komme til Tønder bød sig. Jeg har hørt en masse godt om klubben, og efter gode dialoger med Torben Sørensen, blev jeg bekræftet i, at TM Tønder og jeg vil være et godt match. Efter en sæson, hvor jeg i starten var meget skadet, så er jeg helt fit for fight igen, og vil kæmpe for en masse spilletid. Jeg kender en del af spillerne på holdet, og har mange gange oplevet hjemmebanen i Tønder Hal 2, hvor der er en speciel, men meget fed kulisse, siger Alexander Hansen.

Hvilken række Alexander Hansen og TM Tønder skal spille i den kommende sæson, afgøres med de forestående oprykningskampe mod KIF Kolding. Første kamp spilles fredag den 10. maj i Kolding, mens der er returkamp i Tønder Hal 2 tirsdag den 14. maj klokken 21./aki