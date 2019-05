Tønder: Kulissen bliver i top og opbakningen er stor, når TM Tønder og KIF Kolding tirsdag aften brager sammen i hal 2 i Tønder Sport- og Fritidscenter.

Næsten alle omkring 1500 pladser er afsat på forhånd - der er således kun omkring 40 billetter til salg ved indgangen - og hele 267 personer har meldt deres ankomst i erhvervsklubben for sponsorer.

Kampen er da heller ikke, som de er flest. TM Tønder kan med en sejr eller uafgjort rykke op i ligaen, mens KIF Kolding med de stolte håndboldtraditioner i givet fald må en tur ned i 1. division.

TM Tønder-direktør Kim Wittenkamp lægger ikke skjul på kampens betydning.

- Den betyder rimeligt meget. Vi har haft en målsætning om, at vi skulle komme i top tre, og hvis vi kunne være med til at præge de her oprykningskampe, så kunne det være rigtig sjovt. Så man kan sige, vores målsætning er nået. Men når man nu har muligheden for også at kunne gå det sidste stykke, så sætter vi da selvfølgelig alle sejlene ind på, at det kan lade sig gøre. Det er klart, siger han.

- Men skulle det kikse, så går jorden ikke under af den grund. Vi er glade og godt tilfredse med, hvordan sæsonen er forløbet ind til videre, og så tager vi en sæson mere i 1. sæson, lyder det fra direktøren.